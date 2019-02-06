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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 20:00: Выступление Трампа перед Конгрессом. Ресурсы для проверки политиков

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 20:00 – Дональд Трамп выступил перед конгрессом США с призывом все же построить стену на границе с Мексикой. Он считает, что такой рубеж положит конец нелегальной миграции и распространению наркотиков. Журналисты 24 канала выделили пять необходимых шагов, которые должны сделать избиратели. От проверки себя в списках до подготовки к голосованию

      Также в выпуске:

      Осужденный за государственную измену Виктор Янукович появился на публике.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Дональд Трамп Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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