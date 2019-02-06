Выпуск новостей за 20:00: Выступление Трампа перед Конгрессом. Ресурсы для проверки политиков
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 20:00 – Дональд Трамп выступил перед конгрессом США с призывом все же построить стену на границе с Мексикой. Он считает, что такой рубеж положит конец нелегальной миграции и распространению наркотиков. Журналисты 24 канала выделили пять необходимых шагов, которые должны сделать избиратели. От проверки себя в списках до подготовки к голосованию
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Осужденный за государственную измену Виктор Янукович появился на публике.
Источник: 24 канал
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