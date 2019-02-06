Выпуск новостей за 20:00: Выступление Трампа перед Конгрессом. Ресурсы для проверки политиков

В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 20:00 – Дональд Трамп выступил перед конгрессом США с призывом все же построить стену на границе с Мексикой. Он считает, что такой рубеж положит конец нелегальной миграции и распространению наркотиков. Журналисты 24 канала выделили пять необходимых шагов, которые должны сделать избиратели. От проверки себя в списках до подготовки к голосованию

Также в выпуске: Осужденный за государственную измену Виктор Янукович появился на публике.