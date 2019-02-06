Випуск новин за 20:00: Виступ Трампа перед конгресом. Ресурси для перевірки політиків

У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – Дональд Трамп виступив перед конгресом США з закликом все ж таки побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Він вважає, що такий кордон покладе край нелегальній міграції та розповсюдженню наркотиків. Журналісти 24 каналу виокремили п'ять необхідних кроків, які мають зробити виборці. Від перевірки себе у списках до безпосередньої підготовки до голосування.

Також у випуску: Засуджений за державну зраду Віктор Янукович з'явився на публіці.