21:00
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, сьогодні
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 20:00: Виступ Трампа перед конгресом. Ресурси для перевірки політиків

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 лютого станом на 20:00 – Дональд Трамп виступив перед конгресом США з закликом все ж таки побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Він вважає, що такий кордон покладе край нелегальній міграції та розповсюдженню наркотиків. Журналісти 24 каналу виокремили п'ять необхідних кроків, які мають зробити виборці. Від перевірки себе у списках до безпосередньої підготовки до голосування.

      Також у випуску:

      Засуджений за державну зраду Віктор Янукович з'явився на публіці.

      blog_ava
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні
      131387
      Теги: Випуск новин Дональд Трамп Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      сьогодні , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 280
      Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      сьогодні , 20:02 Безвізова карта світу для українців: інфографіка
      83741
      Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      сьогодні , 19:01 Без документів та грошей у чужому місті: що робити і куди звертатись
      387
      Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      сьогодні , 18:34 Супрун пропонували хабар квартирою, але вона відмовилась: що про це варто знати
      479
      Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      сьогодні , 18:00 Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме
      Яніна Ткачук 13104
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук