Выпуск новостей за 20:00: Заблокированные корабли. Винницкий священник переехал в Россию

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 20:00 – Россия блокирует движение кораблей через Керченский пролив. 421 торговый корабль не может выехать из Азовского моря. Священник из Винницкой области иеромонах Иоанн месяц назад переехал в российский город Новосибирск, потому что не согласен с Томосом.

Также в выпуске: СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви. В Аргентине начался саммит Большой двадцатки, мировые лидеры обсуждают конфликты в мире, торговлю, и безопасность продовольствия.