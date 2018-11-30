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      Выпуск новостей за 20:00: Заблокированные корабли. Винницкий священник переехал в Россию

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 20:00 – Россия блокирует движение кораблей через Керченский пролив. 421 торговый корабль не может выехать из Азовского моря. Священник из Винницкой области иеромонах Иоанн месяц назад переехал в российский город Новосибирск, потому что не согласен с Томосом.

      Также в выпуске:

      СБУ проводит обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви.

      В Аргентине начался саммит Большой двадцатки, мировые лидеры обсуждают конфликты в мире, торговлю, и безопасность продовольствия.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Мариуполя Выпуск новостей РПЦ Томос Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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