Выпуск новостей за 20:00: Заблокированные корабли. Винницкий священник переехал в Россию
В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 20:00 – Россия блокирует движение кораблей через Керченский пролив. 421 торговый корабль не может выехать из Азовского моря. Священник из Винницкой области иеромонах Иоанн месяц назад переехал в российский город Новосибирск, потому что не согласен с Томосом.
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Источник: 24 канал
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