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      Випуск новин за 20:00: Заблоковані кораблі. Вінницький священник переїхав у Росію

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 20:00 – Росія блокує рух кораблів через Керченську протоку. 421 торговельні кораблі не можуть виїхати з Азовського моря. Священик з Вінничини єромонах Іоанн місяць тому переїхав до російського міста Новосибірськ, бо не погоджувався з Томосом.

      Також у випуску: 

      СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.

      В Аргентині розпочався саміт Великої двадцятки, світові лідери обговорюють конфлікти у світі, торгівлю, та безпеку продовольства.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин РПЦ Новини Маріуполя Водний транспорт Томос
      Джерело: 24 канал
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