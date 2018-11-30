Випуск новин за 20:00: Заблоковані кораблі. Вінницький священник переїхав у Росію
У випуску новин за 30 листопада станом на 20:00 – Росія блокує рух кораблів через Керченську протоку. 421 торговельні кораблі не можуть виїхати з Азовського моря. Священик з Вінничини єромонах Іоанн місяць тому переїхав до російського міста Новосибірськ, бо не погоджувався з Томосом.
Також у випуску:
СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві.
В Аргентині розпочався саміт Великої двадцятки, світові лідери обговорюють конфлікти у світі, торгівлю, та безпеку продовольства.
Джерело: 24 канал
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