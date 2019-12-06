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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 20:00: Законопроект о пенсиях в ОРДЛО. День ВСУ

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Украинские звезды поехали на передовую, чтобы поздравить военнослужащих и добровольцев с Днем Вооруженных сил.

      Также в выпуске:

      Больше, а именно 70% украинцев доверяют армии. 68% – волонтерам. Столько же – президенту, 65% опрошенных – украинской церкви. И 62% – добровольческим батальонам.

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      Теги: Пенсия Война на Донбассе Выпуск новостей Вооруженные силы Украины
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