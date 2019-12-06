Выпуск новостей за 20:00: Законопроект о пенсиях в ОРДЛО. День ВСУ

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Украинские звезды поехали на передовую, чтобы поздравить военнослужащих и добровольцев с Днем Вооруженных сил.

Также в выпуске: Больше, а именно 70% украинцев доверяют армии. 68% – волонтерам. Столько же – президенту, 65% опрошенных – украинской церкви. И 62% – добровольческим батальонам.