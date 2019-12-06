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      Випуск новин за 20:00: Законопроєкт про пенсії в ОРДЛО. День ЗСУ

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 грудня станом на 20:00 – у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Українські зірки поїхали на передову, щоб привітати військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил.

      Також у випуску:

      Найбільше, а саме 70% українців довіряють армії. 68% – волонтерам. Стільки ж – президентові, 65% опитаних – українській церкві. І 62% – добровольчим батальйонам.

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      Теги: Пенсія Війна на Донбасі Випуск новин Збройні сили України
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