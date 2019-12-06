Випуск новин за 20:00: Законопроєкт про пенсії в ОРДЛО. День ЗСУ

У випуску новин за 6 грудня станом на 20:00 – у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Українські зірки поїхали на передову, щоб привітати військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил.

Також у випуску: Найбільше, а саме 70% українців довіряють армії. 68% – волонтерам. Стільки ж – президентові, 65% опитаних – українській церкві. І 62% – добровольчим батальйонам.