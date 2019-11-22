Выпуск новостей за 20:00: Зашквары "слуг народа". Голодовка Закревской
В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 20:00 – монобольшинство у власти уже почти три месяца, за это время новые лица встревают в скандалы в таком же турборежиме, как принимают законы. Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане.
Также в выпуске:
Почему не расследуются дела Майдана.
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