Выпуск новостей за 20:00: Зашквары "слуг народа". Голодовка Закревской

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 20:00 – монобольшинство у власти уже почти три месяца, за это время новые лица встревают в скандалы в таком же турборежиме, как принимают законы. Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане.

Также в выпуске: Почему не расследуются дела Майдана.