Випуск новин за 20:00: Зашквари "слуг народу". Голодування Закревської

У випуску новин за 22 листопада станом на 20:00 – монобільшість при владі вже майже три місяці, за цей час нові обличчя встрягають у скандали в такому ж турборежимі, як приймають закони. Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдану.

Також у випуску: Чому не розслідуються справи Майдану.