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      Випуск новин за 20:00: Зашквари "слуг народу". Голодування Закревської

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 20:00 – монобільшість при владі вже майже три місяці, за цей час нові обличчя встрягають у скандали в такому ж турборежимі, як приймають закони. Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдану.

      Також у випуску:

      Чому не розслідуються справи Майдану.

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      Теги: Революція Гідності Слуга народу Випуск новин
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