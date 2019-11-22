Випуск новин за 20:00: Зашквари "слуг народу". Голодування Закревської
У випуску новин за 22 листопада станом на 20:00 – монобільшість при владі вже майже три місяці, за цей час нові обличчя встрягають у скандали в такому ж турборежимі, як приймають закони. Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдану.
Також у випуску:
Чому не розслідуються справи Майдану.
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