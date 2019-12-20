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      Выпуск новостей за 20:00: Зеленский об игровых автоматах. Итоги газовых переговоров

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался против игорного бизнеса в Украине, который не платит налоги. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Сегодня в Минске продолжаются газовые переговоры между Украиной, Россией и представителями ЕС.

      Также в выпуске:

      Президент и Кабмин объявили войну игровым автоматам.

      Рэкет и миллионеры-бандиты: как Зеленский будет бороться с криминалитетом
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Игорный бизнес Газпром Газовый контракт Газ Нафтогаз Выпуск новостей
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