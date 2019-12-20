Выпуск новостей за 20:00: Зеленский об игровых автоматах. Итоги газовых переговоров

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался против игорного бизнеса в Украине, который не платит налоги. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Сегодня в Минске продолжаются газовые переговоры между Украиной, Россией и представителями ЕС.

Также в выпуске: Президент и Кабмин объявили войну игровым автоматам.