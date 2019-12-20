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      ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 20:00: Зеленський про гральні автомати. Підсумки газових перемовин

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський різко висловився проти грального бізнесу в Україні, який не платить податки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Сьогодні у Мінську тривають газові перемовини між Україною, Росією та представниками ЄС.

      Також у випуску:

      Президент та Кабмін оголосили війну гральним автоматам.

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      Теги: Випуск новин Новини політики Гральний бізнес Володимир Зеленський Газ Нафтогаз Газовий контракт Газпром
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