Випуск новин за 20:00: Зеленський про гральні автомати. Підсумки газових перемовин
У випуску новин за 20 грудня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський різко висловився проти грального бізнесу в Україні, який не платить податки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Сьогодні у Мінську тривають газові перемовини між Україною, Росією та представниками ЄС.
Також у випуску:
Президент та Кабмін оголосили війну гральним автоматам.
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