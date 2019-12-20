Випуск новин за 20:00: Зеленський про гральні автомати. Підсумки газових перемовин

У випуску новин за 20 грудня станом на 20:00 – Президент України Володимир Зеленський різко висловився проти грального бізнесу в Україні, який не платить податки. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Сьогодні у Мінську тривають газові перемовини між Україною, Росією та представниками ЄС.

Також у випуску: Президент та Кабмін оголосили війну гральним автоматам.