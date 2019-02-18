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      Выпуск новостей за 20: 00: Дело Онищенко. Обещания политиков

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 20:00 – Национальное антикоррупционное бюро заявило о вызове нардепа-беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в создании незаконной газовой схемы. Кандидаты в президенты наперебой гарантируют украинцам зажиточную и счастливую жизнь, однако на деле реализуют десятую часть обещанного.

      Также в выпуске:

      Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли ряд громких дел из-за отсутствие состава преступления.

      Гость эфира – председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

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      Теги: Выпуск новостей Выборы Президента 2019 Александр Онищенко
      Источник: 24 канал
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