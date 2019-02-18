Выпуск новостей за 20: 00: Дело Онищенко. Обещания политиков
В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 20:00 – Национальное антикоррупционное бюро заявило о вызове нардепа-беглеца Александра Онищенко, которого подозревают в создании незаконной газовой схемы. Кандидаты в президенты наперебой гарантируют украинцам зажиточную и счастливую жизнь, однако на деле реализуют десятую часть обещанного.
Также в выпуске:
Детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли ряд громких дел из-за отсутствие состава преступления.
Гость эфира – председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
сегодня
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии