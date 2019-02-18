Випуск новин за 20:00: Справа Онищенко. Обіцянки політиків
У випуску новин за 18 лютого станом на 20:00 – Національне антикорупційне бюро заявило про виклик нардепа-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у створенні незаконної газової схеми. Кандидати у президенти наперебій гарантують українцям заможне і щасливе життя, однак, на ділі реалізують десяту частину обіцяного.
Також у випуску:
Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрили низку гучних справ через відсутність складу злочину.
Гість ефіру – голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.
Джерело: 24 канал
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