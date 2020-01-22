Выпуск новостей за 20: 00: дело против Пашинского. Зарплаты министров

В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 20:00 – бывший нардеп Пашинский потребовал у журналиста Ивана Версюка опровергнуть факты о его причастности к коррупционной схеме. Однако проиграл дело. Более 200 тысяч Милованову, Пристайкуо, Малюське и Бабак, и скромные 17 тысяч Дубилета. Такие зарплаты получили министры в декабре, цифры обнародовал Кабмин.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский и еще более 20 украинских нардепов поехали на Всемирный экономический форум в Давосе.