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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Выпуск новостей за 20: 00: дело против Пашинского. Зарплаты министров

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 20:00 – бывший нардеп Пашинский потребовал у журналиста Ивана Версюка опровергнуть факты о его причастности к коррупционной схеме. Однако проиграл дело. Более 200 тысяч Милованову, Пристайкуо, Малюське и Бабак, и скромные 17 тысяч Дубилета. Такие зарплаты получили министры в декабре, цифры обнародовал Кабмин.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский и еще более 20 украинских нардепов поехали на Всемирный экономический форум в Давосе.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Зарплата Сергей Пашинский Выпуск новостей
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