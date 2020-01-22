Випуск новин за 20:00: Справа проти Пашинського. Зарплати міністрів

У випуску новин за 22 січня станом на 20:00 – екснардеп Пашинський вимагав у журналіста Івана Версюка спростувати факти про його причетність до корупційної схеми. Однак програв справу. Більше 200 тисяч Милованову, Пристайку, Малюсьці та Бабак, і скромні 17 тисяч Дубілета. Такі зарплати отримали міністри у грудні, цифри оприлюднив Кабмін.

Також у випуску: Президент України Володимир Зеленський та ще понад 20 українських нардепів поїхали на Всесвітній економічний форум у Давосі.