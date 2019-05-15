Выпуск новостей за 20: 00: инаугурация Зеленского. Скандал вокруг "Приватбанка"

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде зарегистрировано по меньшей мере семь постановлений, где предлагают разные даты инаугурации Владимира Зеленского. Рассмотрение этих документов перенесли на 16 мая. Скандал вокруг "Приватбанка" не утихает – в украинских и иностранных судах рассматривают более 240 дел по банку.

Также в выпуске: Конституционный суд уволил своего главу Станислава Шевчука, и уже успел избрать новую руководительницу – Наталью Шапталу.

Источник: 24 канал