Выпуск новостей за 20: 00: инаугурация Зеленского. Скандал вокруг "Приватбанка"
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде зарегистрировано по меньшей мере семь постановлений, где предлагают разные даты инаугурации Владимира Зеленского. Рассмотрение этих документов перенесли на 16 мая. Скандал вокруг "Приватбанка" не утихает – в украинских и иностранных судах рассматривают более 240 дел по банку.
Также в выпуске:
Конституционный суд уволил своего главу Станислава Шевчука, и уже успел избрать новую руководительницу – Наталью Шапталу.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии