Випуск новин за 20:00: Інавгурація Зеленського. Скандал довкола "Приватбанку"
У випуску новин за 15 травня станом на 20:00 – у Верховній Раді зареєстровано щонайменше сім постанов, де пропонують різні дати інавгурації Володимира Зеленського. Розгляд цих документів перенесли на 16 травня. Скандал довкола "Приватбанку" не вщухає – в українських та іноземних судах розглядають понад 240 справ щодо банку.
Також у випуску:
Конституційний суд звільнив свого голову Станіслава Шевчука та вже встиг обрати нову очільницю Наталію Шапталу.
Джерело: 24 канал
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