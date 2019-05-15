Випуск новин за 20:00: Інавгурація Зеленського. Скандал довкола "Приватбанку"

У випуску новин за 15 травня станом на 20:00 – у Верховній Раді зареєстровано щонайменше сім постанов, де пропонують різні дати інавгурації Володимира Зеленського. Розгляд цих документів перенесли на 16 травня. Скандал довкола "Приватбанку" не вщухає – в українських та іноземних судах розглядають понад 240 справ щодо банку.

Також у випуску: Конституційний суд звільнив свого голову Станіслава Шевчука та вже встиг обрати нову очільницю Наталію Шапталу.

Джерело: 24 канал