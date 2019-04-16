Выпуск новостей за 20: 00: Кандидаты подписали условия дебатов. Флешмоб #Єпитання

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 20: 00 – команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" по проведению дебатов. Украинцы запустили флешмоб под названием #Єпитання. Они публикуют в сети свои вопросы к кандидатам в президенты, но будет ли ответ – неизвестно.

Также в выпуске: Готовы ли кандидаты в президенты выполнить антикоррупционную повестку дня. Последние дни перед выборами кандидаты используют для незаконной агитации.

Источник: 24 канал