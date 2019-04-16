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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Выпуск новостей за 20: 00: Кандидаты подписали условия дебатов. Флешмоб #Єпитання

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 20: 00 – команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" по проведению дебатов. Украинцы запустили флешмоб под названием #Єпитання. Они публикуют в сети свои вопросы к кандидатам в президенты, но будет ли ответ – неизвестно.

      Также в выпуске:

      Готовы ли кандидаты в президенты выполнить антикоррупционную повестку дня.

      Последние дни перед выборами кандидаты используют для незаконной агитации.

      blog_ava
      Сколько украинцев ждут дебаты: результаты опроса
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      Теги: НСК Олимпийский Выпуск новостей Флешмоб Выборы Президента 2019 Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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