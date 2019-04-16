21:48
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Випуск новин за 20:00: Кандидати підписали умову щодо дебатів. Флешмоб "Є питання"

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Українці запустили флешмоб під назвою #Єпитання. Вони публікують у мережі свої питання до кандидатів у президенти, але чи буде відповідь – невідомо.

      Також у випуску:

      Чи готові кандидати у президенти виконати антикорупційний порядок денний.

      Останні дні перед виборами кандидати використовують для незаконної агітації.

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо: ЗЕкоманда запрошує людей 19 квітня на "Олімпійський"
      сьогодні
      7982
      Теги: Випуск новин НСК Олімпійський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Флешмоб
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 21:10 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 28010
      Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
      сьогодні , 21:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
      672
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Розчарування українців неминуче, – соціопсихолог про життя після виборів
      сьогодні , 20:25 Розчарування українців неминуче, – соціопсихолог про життя після виборів
      Євгенія Мазур 1478
      Не Нотр-Дамом єдиним: які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі (інфографіка)
      сьогодні , 19:56 Не Нотр-Дамом єдиним: які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі (інфографіка)
      725
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук