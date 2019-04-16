Випуск новин за 20:00: Кандидати підписали умову щодо дебатів. Флешмоб "Є питання"

У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Українці запустили флешмоб під назвою #Єпитання. Вони публікують у мережі свої питання до кандидатів у президенти, але чи буде відповідь – невідомо.

Також у випуску: Чи готові кандидати у президенти виконати антикорупційний порядок денний. Останні дні перед виборами кандидати використовують для незаконної агітації.

Джерело: 24 канал