Випуск новин за 20:00: Кандидати підписали умову щодо дебатів. Флешмоб "Є питання"
У випуску новин за 16 квітня станом на 20:00 – команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів. Українці запустили флешмоб під назвою #Єпитання. Вони публікують у мережі свої питання до кандидатів у президенти, але чи буде відповідь – невідомо.
Також у випуску:
Чи готові кандидати у президенти виконати антикорупційний порядок денний.
Останні дні перед виборами кандидати використовують для незаконної агітації.
Джерело: 24 канал
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