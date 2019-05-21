Выпуск новостей за 20: 00: Назначения от Зеленского. Роспуск парламента

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 20:00 – заместителями главы Администрации Президента стали Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Также в выпуске: Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака. Президент Украины предлагает снизить проходной барьер в Раду на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

Источник: 24 канал