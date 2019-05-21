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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Выпуск новостей за 20: 00: Назначения от Зеленского. Роспуск парламента

      Выпуск новостей 63 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 20:00 – заместителями главы Администрации Президента стали Кирилл Тимошенко, Елена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Сергей Трофимов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

      Президент Украины предлагает снизить проходной барьер в Раду на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).

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      Теги: Владимир Зеленский Роспуск Рады Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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