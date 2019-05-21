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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Випуск новин за 20:00: Призначення від Зеленського. Розпуск парламенту

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 травня станом на 20:00 – заступниками глави Адміністрації Президента стали Кирило Тимошенко, Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрій Костюк, Сергій Трофімов. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

      Президент України пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Розпуск Ради Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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