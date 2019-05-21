Випуск новин за 20:00: Призначення від Зеленського. Розпуск парламенту
У випуску новин за 21 травня станом на 20:00 – заступниками глави Адміністрації Президента стали Кирило Тимошенко, Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрій Костюк, Сергій Трофімов. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.
Також у випуску:
Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака.
Президент України пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 21 травня: розпуск Верховної Ради, дострокові вибори та 11 призначень Зеленськогосьогодні , 22:16
-
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волксьогодні , 21:03
-
Адміністрацію Президента Зеленського очолив Андрій Богдансьогодні , 19:48
Коментарі