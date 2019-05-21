Випуск новин за 20:00: Призначення від Зеленського. Розпуск парламенту

У випуску новин за 21 травня станом на 20:00 – заступниками глави Адміністрації Президента стали Кирило Тимошенко, Олена Зеркаль, Руслан Рябошапка, Юрій Костюк, Сергій Трофімов. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Також у випуску: Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади голови Генштабу України та призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Президент України пропонує знизити прохідний бар'єр в Раду на виборах народних депутатів до 3% (зараз – 5%).

Джерело: 24 канал