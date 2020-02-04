Выпуск новостей за 20: 00: Первая отставка в правительстве. Переписка Кивы
В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 20:00 – Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля. Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.
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Рада девятого созыва предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов.
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