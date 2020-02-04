Випуск новин за 20:00: Перша відставка в уряді. Листування Киви
У випуску новин за 4 лютого станом на 20:00 – Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля. Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.
Також у випуску:
Рада дев'ятого скликання попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів.
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