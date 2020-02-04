Випуск новин за 20:00: Перша відставка в уряді. Листування Киви

У випуску новин за 4 лютого станом на 20:00 – Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля. Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

Також у випуску: Рада дев'ятого скликання попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів.