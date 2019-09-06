Выпуск новостей за 20: 00: политические изменения в Конституцию. Внеочередное заседание Кабмина

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 20:00 – Рада уже успела направить в Конституционный суд на утверждение 7 изменений. Сократить депутатов, лишать мандата за прогулы – это популярные решения. Какие из них полезны, а какие могут навредить – выясняли журналисты 24 канала. Состоялось внеочередное заседание Кабмина. Там, в частности, обсуждали кадровые назначения и технические решения.

Также в выпуске: Новые депутаты: интервью с Еленой Шуляк от партии "Слуга народа".

Источник: 24 канал