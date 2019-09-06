Випуск новин за 20:00: Політичні зміни до Конституції. Позачергове засідання Кабміну

У випуску новин за 6 вересня станом на 20:00 – Рада вже встигла направити до Конституційного суду на затвердження 7 змін. Скоротити депутатів, позбавляти мандату за прогули – це популярні рішення. Які з них корисні, а які можуть нашкодити – з'ясовували журналісти 24 каналу. Відбулося позачергове засідання Кабміну. Там, зокрема, обговорювали кадрові призначення та технічні рішення.

Також у випуску: Нові депутати: інтерв'ю з Оленою Шуляк від партії "Слуга народу".

Джерело: 24 канал