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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 20: 00: политические манипуляции. 13 лет заключения Януковичу

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 20:00 – чем ближе к президентским выборам, тем больше разнообразных рейтингов получают украинцы. Журналисты рассказали, кому из них доверять и почему цифры так прыгают. Оболонский районный суд Киева огласил приговор обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Также в выпуске:

      Как Порошенко использует приговор Януковичу перед выборами: мнение эксперта Милана Лелича.

      Комитет Парламентской ассамблеи Европы по вопросам политических отношений и демократии согласовал статус украинских моряков, захваченных Россией, как военнопленных.

      Теги: Виктор Янукович Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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