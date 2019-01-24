Выпуск новостей за 20: 00: политические манипуляции. 13 лет заключения Януковичу
В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 20:00 – чем ближе к президентским выборам, тем больше разнообразных рейтингов получают украинцы. Журналисты рассказали, кому из них доверять и почему цифры так прыгают. Оболонский районный суд Киева огласил приговор обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.
Также в выпуске:
Как Порошенко использует приговор Януковичу перед выборами: мнение эксперта Милана Лелича.
Комитет Парламентской ассамблеи Европы по вопросам политических отношений и демократии согласовал статус украинских моряков, захваченных Россией, как военнопленных.
Источник: 24 канал
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