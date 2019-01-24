Випуск новин за 20:00: Політичні маніпуляції. 13 років ув'язнення Януковичу

У випуску новин за 24 січня станом на 20:00 – чим ближче до президентських виборів, тим більше різноманітних рейтингів отримують українці. Журналісти розповіли, кому з них довіряти і чому цифри так стрибають. Оболонський районний суд Києва оголосив вирок обвинуваченому у державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу. Йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Також у випуску: Як Порошенко використає вирок Януковичу перед виборами: думка експерта Мілана Лєліча. Комітет Парламентської асамблеї Європи з питань політичних відносин і демократії погодив статус українських моряків, захоплених Росією, як військовополонені.