Випуск новин за 20:00: Політичні маніпуляції. 13 років ув'язнення Януковичу
У випуску новин за 24 січня станом на 20:00 – чим ближче до президентських виборів, тим більше різноманітних рейтингів отримують українці. Журналісти розповіли, кому з них довіряти і чому цифри так стрибають. Оболонський районний суд Києва оголосив вирок обвинуваченому у державній зраді колишньому президенту України Віктору Януковичу. Йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.
Також у випуску:
Як Порошенко використає вирок Януковичу перед виборами: думка експерта Мілана Лєліча.
Комітет Парламентської асамблеї Європи з питань політичних відносин і демократії погодив статус українських моряків, захоплених Росією, як військовополонені.
Джерело: 24 канал
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