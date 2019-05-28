Выпуск новостей за 20: 00: состав партии Вакарчука. Саакашвили обратился к Зеленскому

В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 20:00 – Святослав Варчук решил вернуться в большую политику. Вместе со своей партией "Голос" он пойдет на парламентские выборы. Сейчас "Голос" ведет переговоры и формирует полноценную партию. Президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Тот в свою очередь написал письмо благодарности на своей странице в Facebook.

Также в выпуске: Народные депутаты готовятся к парламентским выборам. Когда Михеил Саакашвили вернется в Украину.

Источник: 24 канал