Випуск новин за 20:00: Склад партії Вакарчука. Саакашвілі звернувся до Зеленського
У випуску новин за 28 травня станом на 20:00 – Святослав Варчук вирішив повернутися у велику політику. Разом зі своєю партією "Голос" він піде на парламентські вибори. Наразі "Голос" веде переговори та формує повноцінну партію. Президент Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Той у свою чергу написав лист подяки на своїй сторінці у Facebook.
Також у випуску:
Народні депутати готуються до парламентських виборів.
Коли Міхеїл Саакашвілі повернеться в Україну.
Джерело: 24 канал
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