21:43
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 20:00: Склад партії Вакарчука. Саакашвілі звернувся до Зеленського

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 20:00 – Святослав Варчук вирішив повернутися у велику політику. Разом зі своєю партією "Голос" він піде на парламентські вибори. Наразі "Голос" веде переговори та формує повноцінну партію. Президент Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Той у свою чергу написав лист подяки на своїй сторінці у Facebook.

      Також у випуску:

      Народні депутати готуються до парламентських виборів.

      Коли Міхеїл Саакашвілі повернеться в Україну. 

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      7683
      Теги: Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Саакашвілі повернули українське громадянство Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1413
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 486
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 527
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5143
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 1387
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук