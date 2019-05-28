Випуск новин за 20:00: Склад партії Вакарчука. Саакашвілі звернувся до Зеленського

У випуску новин за 28 травня станом на 20:00 – Святослав Варчук вирішив повернутися у велику політику. Разом зі своєю партією "Голос" він піде на парламентські вибори. Наразі "Голос" веде переговори та формує повноцінну партію. Президент Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Той у свою чергу написав лист подяки на своїй сторінці у Facebook.

Також у випуску: Народні депутати готуються до парламентських виборів. Коли Міхеїл Саакашвілі повернеться в Україну.

Джерело: 24 канал