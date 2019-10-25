Выпуск новостей за 20: 00: вспышка дифтерии. Почему украинцы не делают прививок
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 20:00 – первые случаи дифтерии в Украине. Ее диагностировали у 9-летнего ученика одного из киевских лицеев. Мальчик не имел прививки из-за отказа родителей. Российские тролли могут быть причастны к информационным кампаниям против прививок. Американская исследовательская компания проанализировала более 2 миллионов сообщений в Twitter.
Также в выпуске:
В Харькове днем произошла стрельба, во время которой погиб 35-летний мужчина и еще один получил ранения.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии