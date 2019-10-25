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      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 20:00: Спалах дифтерії. Чому українці не роблять щеплень

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 жовтня станом на 20:00 – перші випадки дифтерії в Україні. Її діагностували у 9-річного учня одного з Київських ліцеїв. Хлопчик не мав щеплення через відмову батьків. Російську тролі можуть бути причетні до інформаційних компаній проти щеплення. Американська дослідницька компанія проаналізувала понад 2 мільйонів дописів в Twitter.

      Також у випуску:

      У Харкові вдень сталася стрілянина, під час якої загинув 35-річний чоловік та ще один отримав поранення.

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      Теги: Випуск новин
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