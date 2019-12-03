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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 20: 00: Выступление оппозиции в Раде. Замена Яременко

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 20:00 – фракции "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" 3 ноября заблокировали трибуну ВРУ и обратились к президенту Зеленскому. Они озвучили "красные линии", которые не должны быть перейдены во время переговоров в нормандском формате 9 декабря в Париже. Елизавета Ясько возглавила комитет Рады по вопросам внешней политики вместо Богдана Яременко.

      Также в выпуске:

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
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