Випуск новин за 20:00: Виступ опозиції в Раді. Заміна Яременку

У випуску новин за 3 листопада станом на 20:00 – фракції "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" 3 листопада заблокували трибуну ВРУ та звернулися до президента Зеленського. Вони озвучили "червоні лінії", які не мають бути перейдені під час переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі. Єлизавета Ясько очолила комітет Ради з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременка.

Також у випуску: Верховна рада проголосувала за звільнення Романа Труби.