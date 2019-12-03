Випуск новин за 20:00: Виступ опозиції в Раді. Заміна Яременку
У випуску новин за 3 листопада станом на 20:00 – фракції "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" 3 листопада заблокували трибуну ВРУ та звернулися до президента Зеленського. Вони озвучили "червоні лінії", які не мають бути перейдені під час переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі. Єлизавета Ясько очолила комітет Ради з питань зовнішньої політики замість Богдана Яременка.
Також у випуску:
Верховна рада проголосувала за звільнення Романа Труби.
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