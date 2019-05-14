Выпуск новостей за 20: 00: задержание Аллерова. Перенос рассмотрения даты инаугурации

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 20:00 – НАБУ задержало бывшего командующего Национальной гвардией Украины. Юрия Аллерова подозревают в завладении госимуществом на более 80 млн гривен. В ВРУ зафиксировано по меньшей мере 7 постановлений, где речь идет о разных датах инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение на 16 мая.

Также в выпуске: Несколько дней назад почетный патриарх Филарет заявил, что хочет возобновить работу православной церкви Киевского патриархата, который сам же и распустил полгода назад. Сегодня Филарет даже созвал епископов на общение. Гость студии – народный депутат Виктор Чумак.

Источник: 24 канал