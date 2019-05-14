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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Выпуск новостей за 20: 00: задержание Аллерова. Перенос рассмотрения даты инаугурации

      Выпуск новостей 92 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 20:00 – НАБУ задержало бывшего командующего Национальной гвардией Украины. Юрия Аллерова подозревают в завладении госимуществом на более 80 млн гривен. В ВРУ зафиксировано по меньшей мере 7 постановлений, где речь идет о разных датах инаугурации, но ни за один из документов еще не проголосовали, перенесли рассмотрение на 16 мая.

      Также в выпуске:

      Несколько дней назад почетный патриарх Филарет заявил, что хочет возобновить работу православной церкви Киевского патриархата, который сам же и распустил полгода назад. Сегодня Филарет даже созвал епископов на общение.

      Гость студии – народный депутат Виктор Чумак.

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      Теги: Инаугурация Зеленского Выпуск новостей НАБУ Нацгвардія
      Источник: 24 канал
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