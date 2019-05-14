Випуск новин за 20:00: Затримання Аллерова. Перенесення розгляду дати інавгурації

У випуску новин за 14 травня станом на 20:00 – НАБУ затримало колишнього командувача Національною гвардією України. Юрія Аллерова підозрюють у заволодінні держмайном на понад 80 млн гривень. У ВРУ зафіксовано щонайменше 7 постанов, де йдеться про різні дати інавгурації, але за жоден з документів ще не проголосували, перенесли розгляд на 16 травня.

Також у випуску: Кілька днів тому почесний патріарх Філарет заявив, що хоче відновити роботу православної церкви Київського патріархату, який сам же і розпустив півроку тому. Сьогодні Філарет навіть скликав єпископів на спілкування. Гість студії – народний депутат Віктор Чумак.

Джерело: 24 канал