Випуск новин за 20:00: Затримання Аллерова. Перенесення розгляду дати інавгурації
У випуску новин за 14 травня станом на 20:00 – НАБУ затримало колишнього командувача Національною гвардією України. Юрія Аллерова підозрюють у заволодінні держмайном на понад 80 млн гривень. У ВРУ зафіксовано щонайменше 7 постанов, де йдеться про різні дати інавгурації, але за жоден з документів ще не проголосували, перенесли розгляд на 16 травня.
Також у випуску:
Кілька днів тому почесний патріарх Філарет заявив, що хоче відновити роботу православної церкви Київського патріархату, який сам же і розпустив півроку тому. Сьогодні Філарет навіть скликав єпископів на спілкування.
Гість студії – народний депутат Віктор Чумак.
Джерело: 24 канал
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