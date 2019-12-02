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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 20: 00: Зверобой в ГБР. Открытые списки в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 20:00 – волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в Государственное бюро расследований 2 декабря, но на самом допросе не была. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В четверг Верховная Рада должна проголосовать за новые избирательные правила без "мажоритарки".

      Также в выпуске:

      Народные депутаты должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана.

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      Теги: Верховная Рада Государственное бюро расследований Маруся Зверобой Выпуск новостей
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