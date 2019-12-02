Выпуск новостей за 20: 00: Зверобой в ГБР. Открытые списки в Украине

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 20:00 – волонтер Маруся Зверобой приходила на допрос в Государственное бюро расследований 2 декабря, но на самом допросе не была. Туда ее вызвали как свидетеля по делу об угрозах Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В четверг Верховная Рада должна проголосовать за новые избирательные правила без "мажоритарки".

Также в выпуске: Народные депутаты должны проголосовать за изменения в закон о Государственном бюро расследований, необходимые для продолжения следствия по делам Майдана.