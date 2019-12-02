Випуск новин за 20:00: Звіробій у ДБР. Відкриті списки в Україні

У випуску новин за 2 грудня станом на 20:00 – волонтерка Маруся Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідувань 2 грудня, але на самому допиті не була. Туди її викликали як свідка у справі про погрози Президенту України Володимиру Зеленському. У четвер Верховна Рада повинна проголосувати за нові виборчі правила без "мажоритарки".

Також у випуску: Народні депутати повинні проголосувати за зміни до закону про Державне бюро розслідувань, необхідні для продовження слідства у справах Майдану