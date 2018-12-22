Выпуск новостей за 21:00: Апелляция относительно незаконного ареста моряков. Растаможка авто

В итоговом выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 21:00 – четвертый день в Крыму рассматривают апелляцию относительно незаконного ареста моряков. "Євробляхери" пытаются узаконить свои авто, однако, жалуются, что таможенники манипулируют и завышают стоимость машины.

Также в выпуске: Во Львове на Рождественской ярмарке произошел пожар. Предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания пытались спровоцировать российские пранкеры. Оккупанты перебросили более десятка истребителей на аэродром в Севастополе.