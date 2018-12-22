Выпуск новостей за 21:00: Апелляция относительно незаконного ареста моряков. Растаможка авто
В итоговом выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 21:00 – четвертый день в Крыму рассматривают апелляцию относительно незаконного ареста моряков. "Євробляхери" пытаются узаконить свои авто, однако, жалуются, что таможенники манипулируют и завышают стоимость машины.
Также в выпуске:
Во Львове на Рождественской ярмарке произошел пожар.
Предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания пытались спровоцировать российские пранкеры.
Оккупанты перебросили более десятка истребителей на аэродром в Севастополе.
Источник: 24 канал
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