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      Выпуск новостей за 21:00: Апелляция относительно незаконного ареста моряков. Растаможка авто

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 21:00 – четвертый день в Крыму рассматривают апелляцию относительно незаконного ареста моряков. "Євробляхери" пытаются узаконить свои авто, однако, жалуются, что таможенники манипулируют и завышают стоимость машины.

      Также в выпуске:

      Во Львове на Рождественской ярмарке произошел пожар.

      Предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания пытались спровоцировать российские пранкеры.

      Оккупанты перебросили более десятка истребителей на аэродром в Севастополе.

       

       

      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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