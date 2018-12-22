Підсумковий випуск новин за 21:00: Апеляція щодо незаконного арешту моряків. Розмитнення авто
У підсумковому випуску новин за 22 грудня станом на 21:00 – четвертий день у Криму розглядають апеляцію щодо незаконного арешту моряків. "Євробляхери" намагаються узаконити свої авто, однак, скаржаться, що митники маніпулюють і завищують вартість машини.
Також у випуску:
У Львові на Різдвяному ярмарку сталася пожежа.
Предстоятеля Православної церкви Україна Епіфанія намагалися спровокувати російські пранкери.
Окупанти перекинули більше десятка винищувачів на аеродром у Севастополі.
Джерело: 24 канал
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