Выпуск новостей за 21:00: Новая должность Князева. ПАСЕ без Украины
В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 21:00 – Сергей Князев, которого день назад уволил Кабинет министров с должности главы Нацполиции, уже стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Украинскую делегацию могут лишить права представлять страну в зале ПАСЕ. А все потому, что Верховная Рада не подала списки новой делегации в Ассамблее.
Также в выпуске:
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"112" каналу, который принадлежит окружению Медведчуку, не продлили цифровые лицензии на вещание.
Источник: 24 канал
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