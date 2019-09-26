Выпуск новостей за 21:00: Новая должность Князева. ПАСЕ без Украины

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 21:00 – Сергей Князев, которого день назад уволил Кабинет министров с должности главы Нацполиции, уже стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Украинскую делегацию могут лишить права представлять страну в зале ПАСЕ. А все потому, что Верховная Рада не подала списки новой делегации в Ассамблее.

Также в выпуске: МВФ получил нового руководителя – болгарскую экономистку Кристалину Георгиеву. В США обнародовали жалобу американского разведчика, из-за которого стало известно о телефонном разговоре. "112" каналу, который принадлежит окружению Медведчуку, не продлили цифровые лицензии на вещание.



Источник: 24 канал