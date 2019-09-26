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      Выпуск новостей за 21:00: Новая должность Князева. ПАСЕ без Украины

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 21:00 – Сергей Князев, которого день назад уволил Кабинет министров с должности главы Нацполиции, уже стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова. Украинскую делегацию могут лишить права представлять страну в зале ПАСЕ. А все потому, что Верховная Рада не подала списки новой делегации в Ассамблее.

      Также в выпуске:

      МВФ получил нового руководителя – болгарскую экономистку Кристалину Георгиеву.

      В США обнародовали жалобу американского разведчика, из-за которого стало известно о телефонном разговоре.

      "112" каналу, который принадлежит окружению Медведчуку, не продлили цифровые лицензии на вещание.
       

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Министерство внутренних дел Сергей Князев ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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