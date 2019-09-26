Випуск новин за 21:00: Нова посада Князєва. ПАРЄ без України

У випуску новин за 26 вересня станом на 21:00 – Сергій Князєв, якого день тому звільнив Кабінет міністрів з посади очільника Нацполіції, вже став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Українську делегацію можуть позбавити права представляти країну в залі ПАРЄ. А все через те, що Верховна Рада не подала списки нової делегації до Асамблеї.

Також у випуску: МВФ отримав нового керівника – болгарську економістку Крісталіну Георгієву. У США оприлюднили скаргу американського розвідника, через якого стало відомо про телефонну розмову. "112" каналу, який належить оточенню Медведчуку, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення.

Джерело: 24 канал