Випуск новин за 21:00: Нова посада Князєва. ПАРЄ без України
У випуску новин за 26 вересня станом на 21:00 – Сергій Князєв, якого день тому звільнив Кабінет міністрів з посади очільника Нацполіції, вже став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Українську делегацію можуть позбавити права представляти країну в залі ПАРЄ. А все через те, що Верховна Рада не подала списки нової делегації до Асамблеї.
Також у випуску:
МВФ отримав нового керівника – болгарську економістку Крісталіну Георгієву.
У США оприлюднили скаргу американського розвідника, через якого стало відомо про телефонну розмову.
"112" каналу, який належить оточенню Медведчуку, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення.
Джерело: 24 канал
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