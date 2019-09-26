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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Випуск новин за 21:00: Нова посада Князєва. ПАРЄ без України

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 вересня станом на 21:00 – Сергій Князєв, якого день тому звільнив Кабінет міністрів з посади очільника Нацполіції, вже став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Українську делегацію можуть позбавити права представляти країну в залі ПАРЄ. А все через те, що Верховна Рада не подала списки нової делегації до Асамблеї.

      Також у випуску:

      МВФ отримав нового керівника – болгарську економістку Крісталіну Георгієву.

      У США оприлюднили скаргу американського розвідника, через якого стало відомо про телефонну розмову.

      "112" каналу, який належить оточенню Медведчуку, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення.

      blog_ava
      Україну можуть позбавити права доступу до зали ПАРЄ
      сьогодні
      5129
      Теги: Випуск новин ПАРЄ Сергій Князєв Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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