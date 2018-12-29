Выпуск новостей за 21:00: Новогоднее "перемирие" с РФ. Чиновника поймали на взятке

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 21:00 – перемирие на Донбассе так и не заработало. Оно должно начаться сегодня, 29 декабря, однако оккупанты били по всей линии соприкосновения. На Херсонщине заместителя городского головы Геническа поймали на взятке. Он хотел нажиться на покупке квартиры для сироты.

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