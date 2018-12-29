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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Выпуск новостей за 21:00: Новогоднее "перемирие" с РФ. Чиновника поймали на взятке

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 21:00 – перемирие на Донбассе так и не заработало. Оно должно начаться сегодня, 29 декабря, однако оккупанты били по всей линии соприкосновения. На Херсонщине заместителя городского головы Геническа поймали на взятке. Он хотел нажиться на покупке квартиры для сироты.

      Также в выпуске:

      Россия запретила ввозить продукты из Украины.

      Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

      Во Франции "желтые жилеты" выходят на акции протеста уже седьмые выходные подряд.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Коррупция Взятка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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