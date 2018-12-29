Випуск новин за 21:00: Новорічне "перемир'я" з РФ. Чиновника упіймали на хабарі
У випуску новин за 29 грудня станом на 21:00 – перемир'я на Донбасі так і не запрацювало. Воно мало б розпочатися сьогодні, 29 грудня, проте окупанти гатили по усій лінії зіткнення. На Херсонщині заступника міського голови Генічеська упіймали на хабарі. Він хотів нажитися на купівлі квартири для сироти.
Також у випуску:
Росія заборонила ввозити продукти з України.
Сущенка помістили у карцер та знущаються з нього.
У Франції "жовті жилети" виходять на акції протесту вже сьомі вихідні поспіль.
Джерело: 24 канал
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