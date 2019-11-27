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      Выпуск новостей за 21:00: Преследование Садового за привлечение инвестиций. Митинги под судом

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 21:00 – правоохранители тщательно исследуют участок в 23 гектара возле Львова и договоры по нему еще с 2015 года. Опять всплыло подозрение в злоупотреблении властью Андреем Садовым через привлечение инвестиций. Под самим зданием суда, где рассматривается дело Андрея Садового, стоят молодые люди, которые называют себя активистами.

      Также в выпуске:

      Они жертвуют личным, а в случае опасности – буквально своей жизнью, хотя тогда считается, что они не справились с задачей, – это все об охране президента.

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      Теги: Андрей Садовой Антикоррупционный суд Выпуск новостей
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