Выпуск новостей за 21:00: Преследование Садового за привлечение инвестиций. Митинги под судом

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 21:00 – правоохранители тщательно исследуют участок в 23 гектара возле Львова и договоры по нему еще с 2015 года. Опять всплыло подозрение в злоупотреблении властью Андреем Садовым через привлечение инвестиций. Под самим зданием суда, где рассматривается дело Андрея Садового, стоят молодые люди, которые называют себя активистами.

Также в выпуске: Они жертвуют личным, а в случае опасности – буквально своей жизнью, хотя тогда считается, что они не справились с задачей, – это все об охране президента.