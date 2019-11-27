Випуск новин за 21:00: Переслідування Садового за залучення інвестицій. Мітинги під судом

У випуску новин за 27 листопада станом на 21:00 – правоохоронці ретельно досліджують ділянку у 23 гектари біля Львову і договори щодо неї ще з 2015 року. Знову спливла підозру у зловживанні владою Андрієм Садовим через залучення інвестицій. Під самою будівлею суду, де розглдядається справа Андрія Садового, стоять молодики, які називають себе активістами.

Також у випуску: Вони жертвують особистим, а у разі небезпеки – буквально своїм життям, хоча тоді вважається, що вони не впорались з завданням, – це все про охорону президента.