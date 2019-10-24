Выпуск новостей за 21:00: Россиянин просит политического убежища. Обстрелы на передовой

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 21:00 – фигурант громкого дела в РФ попросил политического убежища в Украине. 26-летний россиянин Сергей Гаврилов сделал это накануне на Черниговщине, в месте пересечения границы. Сегодня на фронте русские наемники 13 раз обстреляли позиции наших армейцев. Один наш военный ранен.

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