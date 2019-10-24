Випуск новин за 21:00: Росіянин просить політичний притулок. Обстріли на передовій

У випуску новин за 24 жовтня станом на 21:00 – фігурант гучної справи у РФ попросив політичного притулку в Україні. 26-річний росіянин Сергій Гаврилов зробив це напередодні на Чернігівщині, у місці перетину кордону. Сьогодні на фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один наш військовий поранений.

Також у випуску: У Запоріжжі напали на активістку. Невідомий ударив дівчину ножем в серце. В Україні зафіксували спалах дифтерії, 15 студентів Ужгородського унівеситету потрапили до лікарні. Перевірку на поліграфі пройшли вже кілька "Слуг народу", список доповнили Ольга Василевська-Смаглюк і Олег Марусяк. Нові деталі масового убивства у Британії. 39 людей, тіла яких знайшли у вантажівці, були громадянами Китаю.