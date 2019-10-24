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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Випуск новин за 21:00: Росіянин просить політичний притулок. Обстріли на передовій

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 жовтня станом на 21:00 – фігурант гучної справи у РФ попросив політичного притулку в Україні. 26-річний росіянин Сергій Гаврилов зробив це напередодні на Чернігівщині, у місці перетину кордону. Сьогодні на фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один наш військовий поранений.

      Також у випуску:

      У Запоріжжі напали на активістку. Невідомий ударив дівчину ножем в серце.

      В Україні зафіксували спалах дифтерії, 15 студентів Ужгородського унівеситету потрапили до лікарні.

      Перевірку на поліграфі пройшли вже кілька "Слуг народу", список доповнили Ольга Василевська-Смаглюк і Олег Марусяк.

      Нові деталі масового убивства у Британії. 39 людей, тіла яких знайшли у вантажівці, були громадянами Китаю.

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      Теги: Війна на Донбасі Війна Випуск новин Україна – Росія
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