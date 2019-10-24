Випуск новин за 21:00: Росіянин просить політичний притулок. Обстріли на передовій
У випуску новин за 24 жовтня станом на 21:00 – фігурант гучної справи у РФ попросив політичного притулку в Україні. 26-річний росіянин Сергій Гаврилов зробив це напередодні на Чернігівщині, у місці перетину кордону. Сьогодні на фронті російські найманці 13 разів обстріляли позиції наших армійців. Один наш військовий поранений.
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