Выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг группы "Воровайки". Драка в Раде
В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 21:00 – российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. В своих песнях они называют украинцев хохлами и угрожают захватить Одессу. Прямо в сессионном зале подрались двое депутатов из "Слуги народа". Все из-за коллеги – депутата Ирины Верещук.
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