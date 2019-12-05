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      Выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг группы "Воровайки". Драка в Раде

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 21:00 – российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. В своих песнях они называют украинцев хохлами и угрожают захватить Одессу. Прямо в сессионном зале подрались двое депутатов из "Слуги народа". Все из-за коллеги – депутата Ирины Верещук.

      Также в выпуске:

      В Одессе во время поисковой операции в сгоревшем колледже обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще 13 человек.

      Москва планирует подписать новое газовое соглашение с Киевом. Об этом заявил Владимир Путин во время российского энергетического форума.

      Впервые Президент Украины попал на обложку известного американского журнала Time. Номер с Владимиром Зеленским появится в продаже уже со следующего месяца.

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Скандал
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