Випуск новин за 21:00: Скандал довкола групи "Воровайкі". Бійка у Раді
У випуску новин за 5 грудня станом на 21:00 – російський гурт "Воровайкі" анонсував концерти у Харкові, Одесі, Миколаєві та Києві. У своїх піснях вони називають українців хохлами та погрожують захопити Одесу. Просто у сесійній залі почубилися двоє депутатів зі "Слуги народу". Усе через колегу-депутатку Ірину Верещук.
Також у випуску:
В Одесі під час пошукової операції в згорілому коледжі виявили тіло жінки. Невідомою залишається доля ще 13 людей.
Москва планує підписати нову газову угоду з Києвом. Про це заявив Володимир Путін під час російського енергетичного форуму.
Уперше президент України потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Номер із Володимиром Зеленським з'явиться у продажі вже з наступного місяця.
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