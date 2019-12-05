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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 21:00: Скандал довкола групи "Воровайкі". Бійка у Раді

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 грудня станом на 21:00 – російський гурт "Воровайкі" анонсував концерти у Харкові, Одесі, Миколаєві та Києві. У своїх піснях вони називають українців хохлами та погрожують захопити Одесу. Просто у сесійній залі почубилися двоє депутатів зі "Слуги народу". Усе через колегу-депутатку Ірину Верещук.

      Також у випуску:

      В Одесі під час пошукової операції в згорілому коледжі виявили тіло жінки. Невідомою залишається доля ще 13 людей.

      Москва планує підписати нову газову угоду з Києвом. Про це заявив Володимир Путін під час російського енергетичного форуму.

      Уперше президент України потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Номер із Володимиром Зеленським з'явиться у продажі вже з наступного місяця.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Скандал
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