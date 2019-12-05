Випуск новин за 21:00: Скандал довкола групи "Воровайкі". Бійка у Раді

У випуску новин за 5 грудня станом на 21:00 – російський гурт "Воровайкі" анонсував концерти у Харкові, Одесі, Миколаєві та Києві. У своїх піснях вони називають українців хохлами та погрожують захопити Одесу. Просто у сесійній залі почубилися двоє депутатів зі "Слуги народу". Усе через колегу-депутатку Ірину Верещук.

Також у випуску: В Одесі під час пошукової операції в згорілому коледжі виявили тіло жінки. Невідомою залишається доля ще 13 людей. Москва планує підписати нову газову угоду з Києвом. Про це заявив Володимир Путін під час російського енергетичного форуму. Уперше президент України потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Номер із Володимиром Зеленським з'явиться у продажі вже з наступного місяця.