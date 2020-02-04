Выпуск новостей за 21:00: Сокращение в Верховной Раде. Кредиты для малого бизнеса

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 21:00 – Верховная Рада предварительно поддержала сокращение народных депутатов из четырехсот пятидесяти до трехсот. В Украине начали выдавать доступные кредиты для малого бизнеса.

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Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.

Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Фигурантку дела Шеремета – Юлию Кузьменко – оставили под стражей еще на два месяца, до 3 апреля.