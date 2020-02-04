Випуск новин за 21:00: Скорочення у Верховній Раді. Кредити для малого бізнесу

У випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – Верховна Рада попередньо підтримала скорочення народних депутатів з 450 до 300. В Україні почали видавати доступні кредити для малого бізнесу.

Також у випуску:

Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.

Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

Фігурантку справи Шеремета – Юлію Кузьменко – залишили від вартою ще на два місяці, до 3 квітня.