Випуск новин за 21:00: Скорочення у Верховній Раді. Кредити для малого бізнесу
У випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – Верховна Рада попередньо підтримала скорочення народних депутатів з 450 до 300. В Україні почали видавати доступні кредити для малого бізнесу.
Також у випуску:
Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.
Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.
Фігурантку справи Шеремета – Юлію Кузьменко – залишили від вартою ще на два місяці, до 3 квітня.
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