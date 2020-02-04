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      Випуск новин за 21:00: Скорочення у Верховній Раді. Кредити для малого бізнесу

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 21:00 – Верховна Рада попередньо підтримала скорочення народних депутатів з 450 до 300. В Україні почали видавати доступні кредити для малого бізнесу.

      Також у випуску:

      Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.
       
      Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.
       
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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Бізнес Кредит
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